В РФ прогремел мощный взрыв на ракетном заводе: что известно

Аналитический Telegram-канал Deep State рассказал, что на данный момент известно о взрыве на ракетном заводе в российском городе Ижевск.

В российском Ижевске прогремел взрыв. Фото из открытых источников

Deep State отмечает, что это уже не первый взрыв в районе Воткинского завода, поскольку впервые там прогремел взрыв в августе 2023 года.

Канал сообщает, что Воткинский завод известен тем, что производит боеприпасы для ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь-М", а с 2006 года на заводе было запущено серийное производство ракет "Искандер-М".

По имеющейся в сети информации, на этом заводе россияне производят компоненты ракет, которые используются в войне против Украины, а также проводят теоретические и практические исследования в области ракетного вооружения.

Согласно сообщениям диспетчерской службы района, где находится полигон, взрыв произошел во время планового испытания двигателей, пишет канал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.

