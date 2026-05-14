Кремль считает расследование коррупционного скандала вокруг руководителя Офиса Президента Андрея Ермака попыткой устроить "фактическую публичную гражданскую казнь" ближайшего окружения Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Российский чиновник связал это давление с общим кризисом в Украине. Он отметил, что сейчас официальный Киев страдает из-за "отказа ряда западных столиц от обсуждавшейся ранее помощи".

Несмотря на внутренние скандалы позиции действующего главы государства на международной арене остаются стабильными. Медведев подчеркнул, что "Зеленский остается безальтернативным лидером" для европейских партнеров, даже учитывая коррупционные обвинения.

В то же время, в Москве прогнозируют обострение внутренней борьбы в случае кадровых изменений на Банковой. Российский политик считает, что "любой новый человек, который придет на смену", будет вынужден радикально пересмотреть политический курс из-за критического положения дел в стране. По мнению Медведева, преемнику будет гораздо легче пойти на компромиссы, поскольку "вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора – США – существенно выше".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 11 мая Ермаку было вручено подозрение. В последние дни продолжались слушания по избранию меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде — Специализированная антикоррупционная прокуратура просила для бывшего председателя ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 180 млн грн залога.



Уже утром 14 мая, в 9:00 началось оглашение решения. Экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку вынесена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

