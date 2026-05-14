У РФ прокоментували справу проти Єрмака та ймовірність зміни керівництва в Києві

Кремль вважає розслідування корупційного скандалу навколо керівника Офісу Президента Андрія Єрмака спробою влаштувати "фактичну публічну цивільну страту" найближчого оточення Володимира Зеленського. З такою заявою виступив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.

Російський посадовець пов’язав цей тиск із загальною кризою в Україні. Він зауважив, що наразі офіційний Київ потерпає через "відмову низки західних столиць від допомоги, яка обговорювалася раніше".

Попри внутрішні скандали, позиції чинного глави держави на міжнародній арені залишаються стабільними. Медведєв підкреслив, що "Зеленський залишається безальтернативним лідером" для європейських партнерів, навіть зважаючи на корупційні звинувачення.

Водночас у Москві прогнозують загострення внутрішньої боротьби у разі кадрових змін на Банковій. Російський політик вважає, що "будь-яка нова людина, яка прийде на зміну", буде змушена радикально переглянути політичний курс через критичний стан справ у країні. На думку Медведєва, наступнику буде значно легше піти на компроміси, оскільки "ймовірність того, що наступник погодиться з вимогами головного спонсора – США, – істотно вища".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ввечері 11-го травня Єрмаку було вручено підозру. Протягом останніх днів тривали слухання щодо обрання міри запобіжного заходу у Вищому антикорупційному суді — Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.



Уже зранку 14 травня, о 9:00 розпочалося оголошення рішення. Екс-голові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

