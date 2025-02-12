Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров отреагировал на освобождение гражданина США Марка Фогеля. Он заявил, что российская сторона предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для эффективной дипломатии. По его словам, в этом подход Москвы отличается от Вашингтона.

Сергей Лавров

"Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются", — заявил Лавров.

Он сообщил, что освобождение Фогеля является "продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются". Лавров добавил, что для эффективной дипломатии Россия предпочитает соблюдать конфиденциальность.

При этом российские журналисты допустили, что Фогеля могли обменять на россиянина Александра Винника, который был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. Тогда ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не опроверг это предположение. Он посоветовал просто подождать.

"Когда гражданин будет на территории России, будет известно его имя", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Дональд Трамп принял в Белом доме Марка Фогеля — американского учителя, которого накануне освободили из российского заключения, где он был с 2021 года. В заявлении Совета по нацбезопасности говорится, что это "служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы двигаемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасающей войне в Украине".



