Несмотря на попытки путинского режима удержать экономику РФ на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Промышленность РФ. Фото: из открытых источников

Разведка установила, что промышленное производство в России за первое полугодие 2025 года выросло на 1,4 % в годовом измерении, в основном за счет госзаказов для предприятий, связанных с ВПК.

Наибольший рост зафиксирован в производстве: транспортных средств специального назначения — в 3,4 раза больше по сравнению с 2022 годом, электроники и оптики — в 2,1 раза, металлических изделий — в 1,5 раза.

Единственный растущий сегмент в гражданском секторе – ритуальные услуги. На фоне демографического спада и потерь на войне против Украины отрасль набрала обороты до 16% за полугодие, а ее объем за январь-апрель достиг почти 425 млн долларов.

Другие отрасли гражданской промышленности, наоборот, демонстрируют спад. В июне общий индекс промпроизводства снизился на 1,9 %. Наибольшее падение в производстве: гражданского транспорта (-26,8 %), электроники (-8,6 %), кожаных изделий (-4,7 %).

В июле индекс промышленного оптимизма упал ниже уровней 2016 и 2022 годов. 61 % опрошенных экспертов указали на "значительно ниже нормы" объемы производства.

Баланс ожиданий по выпуску стал отрицательным — впервые с августа 2022 года.

На фоне спада авторынка КамАЗ вслед за ГАЗ и "АвтоВАЗ" переходит на четырехдневную рабочую неделю. Одновременно с тем экспорт подсолнечного масла снизился на 38 % в годовом сравнении.

Количество компаний, которые планируют сокращение персонала, удвоилось: с 6,9 % в январе до 11,5 % в июне. Больше всего — в добыче, машиностроении и фармацевтике.

Как пояснили в разведке, текущая динамика указывает на глубокие структурные дисбалансы, которые угрожают технологическим утраченным потенциалом в гражданском секторе. Тем временем в Госдуме призывают наказывать граждан за "дискредитацию" отечественных товаров, трактуя критику как "непатриотичную".

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