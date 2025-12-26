logo

Россия В РФ пропагандистов станет еще больше: какое решение принял Кремль
В РФ пропагандистов станет еще больше: какое решение принял Кремль

В РФ блогеров заставят распространять пропаганду

26 декабря 2025, 08:35
Автор:
Кравцев Сергей

В Совете Федерации РФ блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу. Об этом говорится в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

В РФ пропагандистов станет еще больше: какое решение принял Кремль

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы.

Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

"Эта инициатива – очередной шаг на пути установления полного контроля Кремля над соцсетями и блогерами на территории РФ", — считают в ЦПД.

В Центре напомнили, что с начала полномасштабного вторжения путинский режим системно привлекает блогеров к публичному оправданию всех тех зверств, которые оккупанты устраивают на территории Украины. Они прикладывают усилия для продвижения пропагандистских нарративов.

"Тем, кто не соглашается работать в интересах Кремля, грозит наказание вплоть до реальных тюремных сроков за распространение "фейков о вооруженных силах РФ", — сообщают в ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин на закрытых обсуждениях заявил, что Москва на переговорах с США продолжает настаивать на передаче ей всей территории Донбасса, включая районы, которые российская армия так и не смогла захватить военным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники. 

Как пишет издание со ссылкой на источники, 25 декабря Путин провел традиционное предновогоднее заседание Госсовета, формально посвященное вопросам подготовки кадров. Однако, по информации корреспондента "Коммерсанта", основное внимание президента РФ было сосредоточено вовсе не на заявленной теме, а на переговорах с США и Украиной по так называемому "мирному плану".




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16637
