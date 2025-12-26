У РФ пропагандистів стане ще більше: яке рішення ухвалив Кремль

У Раді Федерації РФ блогерів на законодавчому рівні змусять розповсюджувати пропагандистську рекламу. Про це йдеться у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Російська пропаганда. Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо. на всіх великих інтернет-платформах обсягом не менше 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщувати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та облікових записів у соцмережах.

"Ця ініціатива — черговий крок на шляху встановлення повного контролю Кремля над соцмережами та блогерами на території РФ", — вважають у ЦПД.

У Центрі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення путінський режим системно залучає блогерів до публічного виправдання всіх звірств, які окупанти влаштовують на території України. Вони докладають зусиль для просування пропагандистських наративів.

"Тим, хто не погоджується працювати на користь Кремля, загрожує покарання аж до реальних тюремних термінів за поширення "фейків про збройні сили РФ", — повідомляють у ЦПД.

