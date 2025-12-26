logo_ukra

BTC/USD

88939

ETH/USD

2971.18

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У РФ пропагандистів стане ще більше: яке рішення ухвалив Кремль
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ пропагандистів стане ще більше: яке рішення ухвалив Кремль

У РФ блогерів змусять поширювати пропаганду

26 грудня 2025, 08:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Раді Федерації РФ блогерів на законодавчому рівні змусять розповсюджувати пропагандистську рекламу. Про це йдеться у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

У РФ пропагандистів стане ще більше: яке рішення ухвалив Кремль

Російська пропаганда. Фото: з відкритих джерел

Законопроект передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо. на всіх великих інтернет-платформах обсягом не менше 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщувати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та облікових записів у соцмережах.

"Ця ініціатива — черговий крок на шляху встановлення повного контролю Кремля над соцмережами та блогерами на території РФ", — вважають у ЦПД.

У Центрі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення путінський режим системно залучає блогерів до публічного виправдання всіх звірств, які окупанти влаштовують на території України. Вони докладають зусиль для просування пропагандистських наративів.

"Тим, хто не погоджується працювати на користь Кремля, загрожує покарання аж до реальних тюремних термінів за поширення "фейків про збройні сили РФ", — повідомляють у ЦПД.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін на закритих обговореннях заявив, що Москва на переговорах із США продовжує наполягати на передачі їй усієї території Донбасу, включаючи райони, які російська армія так і не змогла захопити військовим шляхом. Як передає портал "Коментарі", про це пише російське видання "Комерсант", посилаючись на свої джерела.

Як пише видання з посиланням на джерела, 25 грудня Путін провів традиційне передноворічне засідання Держради, яке формально присвячене питанням підготовки кадрів. Проте, за інформацією кореспондента "Комерсанта", основна увага президента РФ була зосереджена зовсім не на заявленій темі, а на переговорах із США та Україною щодо так званого "мирного плану".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16637
Теги:

Новини

Всі новини