В РФ пылает один из крупнейших химзаводов: детали

В российском городе Череповец произошел масштабный пожар на химическом предприятии, входящем в группу ФосАгро. По предварительным данным, причиной возгорания стала атака беспилотников на промышленную зону.

Завод "ФосАгро". Фото: из открытых источников

Речь идет о заводе АО "Апатит", который считают одним из крупнейших производителей аммиака и аммиачной селитры в России. Эти вещества используются как в сельском хозяйстве, так и в оборонной промышленности, в частности для изготовления взрывчатки и пороха.

Очевидцы публикуют в сети видео с густым черным дымом, поднимающимся над предприятием.

В то же время губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подтвердил лишь факт работы ПВО и уничтожения нескольких дронов над регионом, не упомянув о самом пожаре на заводе.

По данным OSINT-аналитиков, удар пришёлся по аммиачному производству – повреждены как минимум два ключевых цеха, "Аммиак-1" и "Аммиак-2", суммарная мощность которых достигает около 900 тысяч тонн в год. Также сообщается о возможном поражении хранилища аммиака, которое ранее усилили защитными конструкциями после начала полномасштабной войны.

Эксперты отмечают, что поврежденные мощности обеспечивают до 6% производства аммиака в России, а весь комплекс — около 10% общенационального объема. Это делает предприятие стратегически важным для промышленности страны.

В Минобороны РФ заявили о перехвате 33 беспилотников за ночь над различными регионами, однако официального подтверждения удара по заводу не последовало.

Инцидент может иметь не только промышленное, но и военное значение: атаки на такие объекты способны повлиять на цепочки поставок сырья для оборонного сектора и усилить давление на российскую экономику.

Читайте также на портале "Комментарии" — 2 апреля дроны атаковали Россию. Основной целью атаки стал город Уфа, где раздалась серия взрывов при атаке беспилотников. По сообщениям местных жителей, в городе было слышно не менее 13 взрывов. После этого вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-УНПЗ".



