У РФ палає один із найбільших хімзаводів: деталі

У російському місті Череповець сталася масштабна пожежа на хімічному підприємстві, що входить до групи ФосАгро. За попередніми даними, причиною займання стала атака безпілотників на промислову зону.

Завод "ФосАгро". Фото: з відкритих джерел

Йдеться про завод АТ "Апатит", який вважають одним із найбільших виробників аміаку та аміачної селітри в Росії. Ці речовини використовуються як у сільському господарстві, так і в оборонній промисловості, зокрема для виготовлення вибухівки та пороху.

Очевидці публікують у мережі відео із густим чорним димом, що піднімається над підприємством.

Водночас губернатор Вологодської області Георгій Філімонов підтвердив лише факт роботи ППО та знищення кількох дронів над регіоном, не згадавши про саму пожежу на заводі.

За даними OSINT-аналітиків, удар припав по аміачному виробництву – пошкоджено як мінімум два ключові цехи, "Аміак-1" та "Аміак-2", сумарна потужність яких досягає близько 900 тисяч тонн на рік. Також повідомляється про можливу поразку сховища аміаку, яке раніше посилили захисними конструкціями після початку повномасштабної війни.

Експерти зазначають, що пошкоджені потужності забезпечують до 6% виробництва аміаку в Росії, а весь комплекс близько 10% загальнонаціонального обсягу. Це робить підприємство стратегічно важливим для промисловості країни.

У Міноборони РФ заявили про перехоплення 33 безпілотників за ніч над різними регіонами, проте офіційного підтвердження удару по заводу не було.

Інцидент може мати не лише промислове, а й військове значення: атаки на такі об'єкти здатні вплинути на ланцюжки поставок сировини для оборонного сектора та посилити тиск на російську економіку.

