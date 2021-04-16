В РФ раскрыли, как накажут американских чиновников за санкции

Россия заявила, что ответит США санкциями на санкции. В список ограничений войдут 8 американских чиновников. Кроме того, некоторым американским дипломатам "предложили покинуть Москву".

В России ввели новые санкции (фото из открытых источников)

Под "санкции" попали генпрокурор США, министр внутренней безопасности, бывший и действующий постпреды в ООН, директор ФБР, директор нацразведки, бывший директор ЦРУ, директор федерального бюро тюрем.

Итак, в список попали следующие лица:

• генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;

• директор ФБР Кристофер Рэй;

• директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;

• советник президента США по внутренней политике, экс-постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс;

• директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Также закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 15 апреля ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые сотрудничают с российской разведкой. Американское правительство назвало Службу разведки РФ ответственной за кибершпионскую кампанию по взлому программного обеспечения SolarWinds компанії Microsoft.

Украина поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к российской оккупации и репрессиям в Крыму. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщали ранее

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!