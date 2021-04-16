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В РФ раскрыли, как накажут американских чиновников за санкции

Под "санкции" попали генпрокурор США, министр внутренней безопасности, бывший и действующий постпреды в ООН, директор ФБР, директор нацразведки, бывший директор ЦРУ, директор федерального бюро тюрем

сегодня, 21:40
Автор:

Ольга Чародий

Россия заявила, что ответит США санкциями на санкции. В список ограничений войдут 8 американских чиновников. Кроме того, некоторым американским дипломатам "предложили покинуть Москву".

В РФ раскрыли, как накажут американских чиновников за санкции

В России ввели новые санкции (фото из открытых источников)

Под "санкции" попали генпрокурор США, министр внутренней безопасности, бывший и действующий постпреды в ООН, директор ФБР, директор нацразведки, бывший директор ЦРУ, директор федерального бюро тюрем.

Итак, в список попали следующие лица:

•       генеральный прокурор США Мэррик Гарланд;

•       директор ФБР Кристофер Рэй;

•       директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;

•     советник президента США по внутренней политике, экс-постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс;

•       директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Также закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ.

 Напомним, Соединенные Штаты Америки 15 апреля ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые сотрудничают с российской разведкой. Американское правительство назвало Службу разведки РФ ответственной за кибершпионскую кампанию по взлому программного обеспечения SolarWinds компанії Microsoft.

Как сообщали ранее Украина поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к российской оккупации и репрессиям в Крыму. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.


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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4689150
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