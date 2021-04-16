В РФ раскрыли, как накажут американских чиновников за санкции

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Ольга Чародий
Россия заявила, что ответит США санкциями на санкции. В
список ограничений войдут 8 американских чиновников. Кроме того, некоторым
американским дипломатам "предложили покинуть Москву".
В России ввели новые санкции (фото из открытых источников)
Под "санкции" попали генпрокурор США, министр
внутренней безопасности, бывший и действующий постпреды в ООН, директор ФБР,
директор нацразведки, бывший директор ЦРУ, директор федерального бюро тюрем.
Итак, в список попали следующие лица:
• генеральный прокурор
США Мэррик Гарланд;
• директор ФБР
Кристофер Рэй;
• директор
Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;
• советник
президента США по внутренней политике, экс-постоянный представитель при ООН и
помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс;
• директор
Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Также закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику
президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при
ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ.
Напомним, Соединенные Штаты Америки 15 апреля ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые сотрудничают с российской разведкой. Американское правительство назвало Службу разведки РФ ответственной за кибершпионскую кампанию по взлому программного обеспечения SolarWinds компанії Microsoft.Как сообщали ранее Украина поддержала санкции США и Евросоюза в отношении физических и юридических лиц России, имеющих отношение к российской оккупации и репрессиям в Крыму. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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