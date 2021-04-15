США ввели санкции против Российской Федерации

Соединенные Штаты Америки сегодня, 15 апреля, ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Об этом сказано в Указе президента США Джо Байдена.



Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые сотрудничают с российской разведкой. Американское правительство назвало Службу разведки РФ ответственной за кибершпионскую кампанию по взлому программного обеспечения SolarWinds компанії Microsoft. В прошлом году из-за этого пострадали Министерство финансов и торговли США, Министерство национальной безопасности, Управление ядерным оружием, а также более 200 других организаций по всему миру.

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