США ввели санкции против Российской Федерации

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Татьяна Веремеева
Соединенные Штаты Америки сегодня, 15 апреля, ввели санкции против 32
юридических и физических лиц РФ из-за попытки повлиять на президентские выборы
в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Об этом сказано в
Указе президента США Джо Байдена.
Под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые сотрудничают с российской разведкой. Американское правительство назвало Службу разведки РФ ответственной за кибершпионскую кампанию по взлому программного обеспечения SolarWinds компанії Microsoft. В прошлом году из-за этого пострадали Министерство финансов и торговли США, Министерство национальной безопасности, Управление ядерным оружием, а также более 200 других организаций по всему миру.
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