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В РФ рассказали, что они «уничтожили» во время ночной комбинированной атаки по Украине

В Минобороны страны-агрессора заявили, что во время ночной атаке по Украине они «уничтожили» стоянки самолетов и скопления сил «иностранных наемников»

сегодня, 14:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские террористы в ночь на 12 июня атаковали Украину ракетами и "шахедами". По информации Воздушных сил, в результате атаки нет поражений инфраструктуры, а также пострадавших.

В РФ рассказали, что они «уничтожили» во время ночной комбинированной атаки по Украине

Ракетный удар

Но в террористической РФ традиционного другие данные. В Минобороны РФ бравурно отчитались о том, что нанесли групповой высокоточный удар по различным целям в Украине, в том числе по стоянкам самолетов, инфраструктуре авиабазы ВСУ, пунктам дислокации "иностранных наемников" и складам боеприпасов. Конечно же, по данным вражеского Минобороны все цели "поражены".

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что в течение суток они сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда "Ольха", а также 61 беспилотный летательный аппарат.

Также в РФ хвастаются, что у них "неимоверные успехи" на Харьковском направлении. Там якобы захватчики за сутки отразили 15 контратак вооруженных сил Украины и улучшили положение по переднему краю на нескольких участках. Более того, в Минобороны РФ привиделось, что подразделениями группировки войск "Север" продолжено продвижение в глубину обороны противника.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что наступление российских оккупационных войск на Харьковщине сначала создавало мрачные перспективы для Украины, но теперь стало понятно, что противник потерпел провал и потерял возможность открыть новый фронт. Российские войска уже не надеются на прорыв, их наступление замедляется, хотя они все еще владеют инициативой. Кроме того, наступление РФ "заглохло" после входа в Волчанск. Украина перебросила дополнительные подразделения, чтобы отразить атаку, и это дало результат. Российские войска оказались абсолютно не готовы и незащищены к такому развитию боевых действий.





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Источник: https://www.interfax.ru/russia/966282
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Гарик

сегодня, 14:06

а ведь раша параша быдловата ведется..На любую информацию телеаналов.


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