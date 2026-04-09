В РФ растет недовольство властью: названа главная причина

Ужесточение интернет-ограничений в России вызвало волну недовольства, которая охватила не только оппозицию, но и лояльные к власти группы. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, в стране уже прошли санкционированные митинги, а десятки граждан подали судебные иски против новых мер. Представители бизнеса и IT-отрасли открыто призывают власти пересмотреть курс, предупреждая о серьезных последствиях для экономики и повседневной жизни.

Ограничения затронули не только доступ к сайтам и сервисам, но и привели к сбоям в работе привычных сервисов: пользователи сталкиваются с трудностями при заказе такси, оплате товаров и даже общении. Оппозиционный политик Борис Надеждин заявил, что уровень общественного недовольства "огромен", хотя протесты пока проходят в разрешенном формате.

Эксперты считают, что власти стремятся окончательно замкнуть интернет-пространство внутри страны. Адвокат и соучредитель правозащитной группы RKS Global Саркис Дарбинян назвал происходящее попыткой загнать пользователей в "цифровое гетто" — систему подконтрольных государству сервисов.

Даже представители крупного бизнеса обратились к Владимир Путин с просьбой пересмотреть ограничения. Критика прозвучала и от IT-предпринимательницы Наталья Касперская, которая связала сбои в банковских сервисах с действиями регулятора Роскомнадзор.

Несмотря на частичное опровержение, она призвала к открытому диалогу, подчеркнув, что принимаемые решения вызывают у отрасли "шок" и требуют объяснений.

