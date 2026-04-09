Головна Новини Світ Росія У РФ зростає невдоволення владою: названо головну причину
У РФ зростає невдоволення владою: названо головну причину

Навіть прихильники Кремля вимагають скасувати обмеження: збої б'ють по бізнесу, банкам та повсякденному життю

9 квітня 2026, 15:56
Автор:
Кравцев Сергей

Посилення інтернет-обмежень у Росії викликало хвилю невдоволення, яка охопила не тільки опозицію, а й лояльні до влади групи. Про це повідомляє Associated Press.

Обмеження в Інтернеті в РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, у країні вже пройшли санкціоновані мітинги, а десятки громадян подали судові позови до нових заходів. Представники бізнесу та IT-галузі відкрито закликають владу переглянути курс, попереджаючи про серйозні наслідки для економіки та повсякденного життя.

Обмеження торкнулися не тільки доступу до сайтів та сервісів, а й призвели до збоїв у роботі звичних сервісів: користувачі стикаються з труднощами при замовленні таксі, оплаті товарів і навіть спілкуванні. Опозиційний політик Борис Надєждін заявив, що рівень суспільного невдоволення "величезний", хоча протести поки що відбуваються у дозволеному форматі.

Експерти вважають, що влада прагне остаточно замкнути інтернет-простір усередині країни. Адвокат і співзасновник правозахисної групи RKS Global Саркіс Дарбінян назвав те, що відбувається, спробою загнати користувачів у "цифрове гетто" — систему підконтрольних державі сервісів.

Навіть представники великого бізнесу звернулися до Володимира Путіна з проханням переглянути обмеження. Критика прозвучала і від IT-підприємця Наталія Касперська, яка пов'язала збої у банківських сервісах з діями регулятора Роскомнагляду.

Незважаючи на часткове спростування, вона закликала до відкритого діалогу, підкресливши, що рішення, що приймаються, викликають у галузі "шок" і вимагають пояснень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія зберігає масштабні територіальні амбіції у війні проти України, які значно виходять за межі Донецької області. Про це йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни з посиланням на дані української сторони.




