В РФ растет недовольство войной: в ГУР рассказали, сколько россиян против мобилизации

По той информации, которая есть у Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом, выступая на мероприятии Украина и мир впереди 2024 года рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

ГУР сообщает, что государство-агрессор вынуждена призывать в оккупационную армию 1000-1200 человек, чтобы пополнять потери на фронте. В то же время уровень недовольства российского населения принудительной мобилизацией сейчас вырос почти до 70%.

"По разным подсчетам, каждый день РФ способна призывать в свои вооруженные силы путем мобилизации и рекрутирования около 1000-1200 человек. Это ежедневно", — высказался Скибицкий.

По словам заместителя начальника ГУР, большинство новобранцев Россия отправляет на фронт для пополнения потерь, которые государство-агрессор несет в войне против Украины.

"В целом Россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, боевых частей, находящихся на линии соприкосновения, на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления", — отметил представитель ГУР Минобороны Украины.

Он также рассказал, что в РФ растет и недовольство мобилизацией: если в начале года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян, то по состоянию на декабрь 2023-го этот показатель вырос до 69%.

"Это еще не является признаком того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть", — пояснил Скибицкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — что будет с мобилизацией в России после марта: действительно ли Владимир Путин бросил на войну миллионы.



