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В РФ размечтались о личной встрече Трампа и Путина: названа возможная дата

В РФ считают, что Трамп может встретится с Путиным сразу после инаугурации

сегодня, 14:59
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Ткачик Олеся

В террористической России уже мечтают о встрече Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В частности, как заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, такая встреча двух лидеров государств может состоятся 21 января следующего года.

В РФ размечтались о личной встрече Трампа и Путина: названа возможная дата

Дональд Трамп

До этого времени, считает российский эксперт, Трамп получит возможность неспешно подобрать себе команду, которая его в последствие не предаст.

"Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним в бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну", — сказал Лозанский.

Помимо этого, российский эксперт подчеркнул, что до 20 января, дня его инаугурации, Трамп не сможет вступать в переговоры международного уровня, потому что это запрещено конституцией США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме страны-агрессора России уже возрадовались победе Трампа на президентских выборах в США. В частности, там не исключают, что теперь отношения между Россией и США могут "потеплеть". Также там предположили, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к более конструктивному подходу в вопросе решения "конфликта" в Украине. Как заявил глава комитета Госдумы по международним делам Леонид Слуцкий, судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Он предположил, что как только США остановят помощь Украине, война закончится в "считанные дни".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/11/06/24325105.shtml?updated
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