В террористической России уже мечтают о встрече Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В частности, как заявил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, такая встреча двух лидеров государств может состоятся 21 января следующего года.

Дональд Трамп

До этого времени, считает российский эксперт, Трамп получит возможность неспешно подобрать себе команду, которая его в последствие не предаст.

"Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним в бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну", — сказал Лозанский.

Помимо этого, российский эксперт подчеркнул, что до 20 января, дня его инаугурации, Трамп не сможет вступать в переговоры международного уровня, потому что это запрещено конституцией США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме страны-агрессора России уже возрадовались победе Трампа на президентских выборах в США. В частности, там не исключают, что теперь отношения между Россией и США могут "потеплеть". Также там предположили, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к более конструктивному подходу в вопросе решения "конфликта" в Украине. Как заявил глава комитета Госдумы по международним делам Леонид Слуцкий, судя по предвыборной риторике (если ей все еще можно верить), команда республиканцев не собирается отправлять в топку прокси-войны против России все больше денег американских налогоплательщиков. Он предположил, что как только США остановят помощь Украине, война закончится в "считанные дни".



