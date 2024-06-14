Как сообщил Дмитрий Медведев, в середине июня во Владивостоке под эгидой "Единой России" будет создано движение "За свободу наций".

Дмитрий Медведев

По его словам, якобы все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами.

"В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего", — заявил Медведев.

По его словам, пришло время завершить процесс деколонизации.

"Напомню, что согласно перечню профильного Спецкомитета ООН 10 "несамоуправляющихся территорий" продолжает удерживать Великобритания, 3 — США, 2 — Франция и 1 — Новая Зеландия. Необходимо объединить усилия стран Глобального Юга для того, чтобы искусственно сохраняемые "осколки" былого величия западных империй, оставшиеся после распада колониальной системы в 1960-1970-е гг., смогли достичь подлинной независимости", — заявил Медведев.

Он считает, что на первый план должна выйти деятельность по изучению преступлений колониализма, не имеющих срока давности, необходимо проработать создание в ООН единой публичной базы данных (реестра) преступлений колониального периода, а также современных неоколониальных практик, выработать шкалу, позволяющую оценить ущерб от совершенных на их территории военных преступлений.

"Придется "золотому миллиарду" поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого", - заявляет зампред Совбеза

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пока РФ выдумывает разные организации Украина подписала договор о гарантиях безопасности с США.



