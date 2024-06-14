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Ткачик Олеся
Как сообщил Дмитрий Медведев, в середине июня во Владивостоке под эгидой "Единой России" будет создано движение "За свободу наций".
Дмитрий Медведев
По его словам, якобы все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами.
По его словам, пришло время завершить процесс деколонизации.
Он считает, что на первый план должна выйти деятельность по изучению преступлений колониализма, не имеющих срока давности, необходимо проработать создание в ООН единой публичной базы данных (реестра) преступлений колониального периода, а также современных неоколониальных практик, выработать шкалу, позволяющую оценить ущерб от совершенных на их территории военных преступлений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пока РФ выдумывает разные организации Украина подписала договор о гарантиях безопасности с США.
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