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В РФ решили «помочь угнетенным» странам бороться за независимость: что придумали

В России заявили о намерении создать движение «За свободу наций». Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев

сегодня, 11:51
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Дмитрий Медведев, в середине июня во Владивостоке под эгидой "Единой России" будет создано движение "За свободу наций".

В РФ решили «помочь угнетенным» странам бороться за независимость: что придумали

Дмитрий Медведев

По его словам, якобы все больше стран на планете выражают свое стремление жить в мировом сообществе, свободном от наследия колониальной системы и основанном на принципах инклюзивной многосторонности, суверенного равенства, мирного сосуществования и взаимного уважения между странами с разными политическими и социальными системами.

"В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального движения "За свободу наций", обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего",
— заявил Медведев.

По его словам, пришло время завершить процесс деколонизации.

"Напомню, что согласно перечню профильного Спецкомитета ООН 10 "несамоуправляющихся территорий" продолжает удерживать Великобритания, 3 — США, 2 — Франция и 1 — Новая Зеландия. Необходимо объединить усилия стран Глобального Юга для того, чтобы искусственно сохраняемые "осколки" былого величия западных империй, оставшиеся после распада колониальной системы в 1960-1970-е гг., смогли достичь подлинной независимости",
— заявил Медведев.

Он считает, что на первый план должна выйти деятельность по изучению преступлений колониализма, не имеющих срока давности, необходимо проработать создание в ООН единой публичной базы данных (реестра) преступлений колониального периода, а также современных неоколониальных практик, выработать шкалу, позволяющую оценить ущерб от совершенных на их территории военных преступлений.

"Придется "золотому миллиарду" поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого",
- заявляет зампред Совбеза

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пока РФ выдумывает разные организации Украина подписала договор о гарантиях безопасности с США.




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Источник: https://www.interfax.ru/world/966533
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