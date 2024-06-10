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В РФ сделали истерическое заявление по отношению к американским истребителям: чем угрожают на этот раз

В РФ очередная истерия по поводу американских истребителей

сегодня, 17:56
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава оборонного комитета Госдумы страны-агрессора Андрей Картаполов выдал очередное бессмысленное истерическое заявление по отношению к американским истребителям F-16.

В РФ сделали истерическое заявление по отношению к американским истребителям: чем угрожают на этот раз

Андрей Картаполов

В частности, депутат террористической России заявил, что F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут "законной целью" для вооруженных сил, если эти самолеты будут выполнять боевые задачи.

"Если они (F-16) не будут использоваться по прямому назначению, то не будут (законной целью для ВС РФ), а вот если они будут участвовать в боевых вылетах, то, безусловно, будут",
– заявил Картаполов.

Кроме того, российский депутат заявил, что речь идет также об аэродромах, на которых будут базироваться эти истребители, со всеми вытекающими последствиями.

При этом российский политик подчеркнул, что РФ, якобы, не будет иметь к Западу претензий, если американские истребители будут стоять на аэродромах, как на хранении. Далее, по его словам, их будут перевозить в Украину, и уже там будут оснащать, проводить техобслуживание, а летать истребители из украинских аэродромов, тогда для РФ это будет допустимою

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что еще год назад было принято политическое решение о том, чтобы передать Украине истребители F-16. Однако этих таких нужных Украине истребителей в стране до сих пор нет. Эксперты неоднократно обвиняли Запад в том, что он всеми возможными способами затягивает процесс передачи Украине истребителей, в том числе и из-за непомерно долгого обучения пилотов. Кроме того, эксперты говорили и о том, что Запад дает России время для того, чтобы подготовиться к тому времени, когда у Украины появятся F-16. Именно поэтому эксперты убеждены, что Украине нужно брать французские истребители.




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