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В РФ серийный насильник и "герой сво" стал школьным учителем

В России так называемый «герой сво», отсидевший за избиение и незаконное лишение свободы семерых женщин, стал школьным учителем

сегодня, 22:16
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Марьян Ощановский

В РФ осужденный за избиение и незаконное лишение свободы 7 женщин 51-летний Андрей Шинягин стал одним из первых выпускников программы по переобучению участников вторжения в Украину на педагогов.

В РФ серийный насильник и "герой сво" стал школьным учителем

В России насильник стал учителем в школе. Фото из открытых источников

Как сообщают российские медиа, благодаря программе уголовник будет преподавать детям "основы безопасности и защиты родины".

Отмечается, что, согласно утечке данных МВД, в 2015 году Шинягина вместе с подельниками задержали в Москве. На бандитов пожаловались сразу 7 женщин, обманом заманившихся в квартиру, где под видом сотрудников Службы внешней разведки РФ подвергли издевательствам. Пострадавших избивали, раздевали, заковывали в наручники, удерживали часами, подбрасывали наркотики и снимали все это на видео. Затем у них требовали деньги, угрожая передать родственникам и правоохранительным органам порочащие честь и достоинство видеозаписи.

Осенью 2017 года участники банды получили разные сроки заключения. Шинягин был приговорен к четырем годам колонии общего режима по статье о незаконном лишении свободы. В 2022 году он, по меньшей мере, два месяца провел на оккупированных территориях Украины. Согласно утечке данных пограничной службы ФСБ РФ, Шинягин въехал в "ДНР" 26 июля 2022 года, а вернулся в Россию октября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/25455
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