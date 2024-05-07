В РФ школьников обязали смотреть "инаугурацию" Путина (ФОТО)

Российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина.

В российских школах транслировали "инаугурацию" Путина. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию российское оппозиционное издание "Верстка" обнаружило, анализируя страницы учебных заведений в социальных сетях.

Как отмечает издание, российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о просмотре учениками прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главный пост в Кремле.

По данным медиа, соответствующие публикации во "ВКонтакте" сделали школы в Чувашии, Алтайском и Ставропольском краях, в Тульской области и других российских регионах.

Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ. На мероприятии присутствовали дипломаты лишь из семи европейских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская армия готовится к тому, что российские захватчики попытаются повторить массовую атаку на разных направлениях фронта. "Готовимся к худшему сценарию. Исходим из максимальных возможностей врага, а не из самых вероятных его действий. Думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий", — рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российское наступление происходит чрезвычайно медленными темпами, поскольку почти за год в районе Бахмута захватчики смогли продвинуться лишь на 16 км, заявил бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза. По мнению дипломата, Россия не сможет достичь значительных территориальных достижений, а украинские военные взамен будут становиться сильнее.