Визит президента Украины Владимира Зеленского в Купянск стал настоящим шоком для российских пропагандистов и вызвал волну возмущения.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Из-за фотографий и видео украинского лидера из Купянска, которое ежедневно "захватывает" российская пропаганда, у так называемых российских военкоров возникла истерика. Они пытаются придумать, что это монтаж, постановка или опасная провокация.

Визит в прифронтовый город, враг пытающийся захватить, является мощным сигналом того, что Украина не сдает своих позиций и полностью контролирует ситуацию на этом участке фронта. Это прямо противоречит нарративам российской пропаганды об "успехах" на Харьковщине.

Кроме того, появление президента привлекает внимание мировых СМИ, наглядно демонстрируя реальное положение дел на фронте, что затрудняет распространение дезинформационной кампании РФ.

Ранее Министерство обороны РФ заявляло, что российский диктатор Владимир Путин якобы приказал допустить иностранных журналистов, в том числе и украинских, в Покровск, Мирноград и Купянск, чтобы "показать захват" этих населенных пунктов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народная депутат Марьяна Безугла резко раскритиковала публичные действия президента Владимира Зеленского в День Сухопутных войск, заявив, что они носили характер успешной информационной операции, не отражающей реального положения дел на фронте.

В своем сообщении она провела параллели с событиями вокруг Курской операции, которая, по ее словам, вызвала в свое время волну эйфории в обществе и фактически сняла вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время депутат подчеркнула, что последствия этой операции остались вне широкой публичной дискуссии.

