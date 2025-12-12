В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська

Візит президента України Володимира Зеленського до Куп’янська став справжнім шоком для російських пропагандистів і викликав хвилю обурення.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Через світлини та відео українського лідера з Куп’янська, яке російська пропаганда щодня "захоплює", у так званих російських воєнкорів виникла істерика. Вони намагаються вигадати, що це "монтаж", "постановка" або "небезпечна провокація".

Візит у прифронтове місто, яке ворог намагається захопити, є потужним сигналом того, що Україна не здає своїх позицій і повністю контролює ситуацію на цій ділянці фронту. Це прямо суперечить наративам російської пропаганди про "успіхи" на Харківщині.

Крім того, поява президента привертає увагу світових ЗМІ, наочно демонструючи реальний стан справ на фронті, що ускладнює поширення дезінформаційної кампанії РФ.

Раніше Міністерство оборони РФ заявляло, що російський диктатор Володимир Путін нібито наказав допустити іноземних журналістів, зокрема й українських, до Покровська, Мирнограда та Куп’янська, аби "показати захоплення" цих населених пунктів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала публічні дії президента Володимира Зеленського у День Сухопутних військ, заявивши, що вони мали характер успішної інформаційної операції, яка не відображає реального стану справ на фронті.

У своєму дописі вона провела паралелі з подіями навколо Курської операції, яка, за її словами, свого часу викликала хвилю ейфорії в суспільстві та фактично зняла питання про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас депутатка наголосила, що наслідки цієї операції залишилися поза широкою публічною дискусією.

