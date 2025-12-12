logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська
commentss НОВИНИ Всі новини

В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська

Пропагандисти РФ пишуть, що візит Зеленського до Харківщини є нібито змонтованим та несправжнім

12 грудня 2025, 20:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Візит президента України Володимира Зеленського до Куп’янська став справжнім шоком для російських пропагандистів і викликав хвилю обурення.

В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

Через світлини та відео українського лідера з Куп’янська, яке російська пропаганда щодня "захоплює", у так званих російських воєнкорів виникла істерика. Вони намагаються вигадати, що це "монтаж", "постановка" або "небезпечна провокація".

В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська - фото 2

Візит у прифронтове місто, яке ворог намагається захопити, є потужним сигналом того, що Україна не здає своїх позицій і повністю контролює ситуацію на цій ділянці фронту. Це прямо суперечить наративам російської пропаганди про "успіхи" на Харківщині.

Крім того, поява президента привертає увагу світових ЗМІ, наочно демонструючи реальний стан справ на фронті, що ускладнює поширення дезінформаційної кампанії РФ.

В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська - фото 2

Раніше Міністерство оборони РФ заявляло, що російський диктатор Володимир Путін нібито наказав допустити іноземних журналістів, зокрема й українських, до Покровська, Мирнограда та Куп’янська, аби "показати захоплення" цих населених пунктів.

В РФ сходять з розуму через візит Зеленського до Куп'янська - фото 2

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала публічні дії президента Володимира Зеленського у День Сухопутних військ, заявивши, що вони мали характер успішної інформаційної операції, яка не відображає реального стану справ на фронті.

У своєму дописі вона провела паралелі з подіями навколо Курської операції, яка, за її словами, свого часу викликала хвилю ейфорії в суспільстві та фактично зняла питання про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас депутатка наголосила, що наслідки цієї операції залишилися поза широкою публічною дискусією.
 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини