В РФ сильные взрывы и пожары: в каких городах россияне пожаловались на неспокойную ночь

В ночь на 20 сентября неизвестные дроны атаковали российский Саратов. После атаки в городе возник пожар. Также поступила информация, что неизвестные дроны атаковали Самарскую область РФ. После взрывов в районе Новокуйбышевского НПЗ возник пожар. Также этой ночью россияне жаловались на взрывы в Волгограде.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В Саратове было слышно не менее 5-7 взрывов около 01:15 и 01:30 ночи. Россияне утверждают, что слышали звук мотора в небе, сирену воздушной опасности, а также видели вспышки.

Параллельно в соцсетях появились кадры, на которых видно, что в городе начался пожар. Что именно загорелось, пока неизвестно. Несколько каналов предполагали, что возможно, возник пожар на НПЗ, но достоверных подтверждений этому пока нет.

В аэропорту Саратова был введен план "Ковер". Помимо этого, о взрывах сообщают жители соседнего города Энгельс.

Также известно, что примерно 03:40 ночи в пригороде Самары начались громкие звуки. Прогремело не менее 5 взрывов, а в небе над сверкали вспышки. О последствиях пока ничего неизвестно.

Параллельно жители Новокуйбышевска тоже жаловались на многочисленные взрывы в городе. После этого в соцсетях появились кадры пожара и, как утверждается, горит Новокуйбышевский НПЗ.

Официальных комментариев пока что не поступало.

