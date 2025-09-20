У РФ сильні вибухи та пожежі: у яких містах росіяни поскаржилися на неспокійну ніч

У ніч проти 20 вересня невідомі дрони атакували російський Саратов. Після атаки у місті виникла пожежа. Також надійшла інформація, що невідомі дрони атакували Самарську область РФ. Після вибухів у районі Новокуйбишевського НПЗ виникла пожежа. Також цієї ночі росіяни скаржилися на вибухи у Волгограді.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

У Саратові було чути не менше 5-7 вибухів близько 01:15 та 01:30 ночі. Росіяни стверджують, що чули звук мотора у небі, сирену повітряної небезпеки, а також бачили спалахи.

Паралельно у соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, що у місті почалася пожежа. Що саме зайнялося, поки що невідомо. Декілька каналів припускали, що можливо, виникла пожежа на НПЗ, але достовірних підтверджень цьому поки що немає.

В аеропорту Саратова було введено план "Килим". Крім цього, про вибухи повідомляють мешканці сусіднього міста Енгельс.

Також відомо, що приблизно о 03:40 у передмісті Самари почалися гучні звуки. Пролунало не менше 5 вибухів, а в небі над блискали спалахи. Про наслідки поки що нічого невідомо.

Паралельно жителі Новокуйбишевська також скаржилися на численні вибухи у місті. Після цього у соцмережах з'явилися кадри пожежі та, як стверджується, горить Новокуйбишевський НПЗ.

Офіційних коментарів поки що не надходило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи та експортні об'єкти може підвищити світові маржинальні доходи переробників. Особливо це стосується підприємств США, де попит на паливо залишається високим навіть після закінчення літнього сезону. Про це йдеться у матеріалі "Reuters".

У матеріалі йдеться про те, що удари тимчасово вивели з ладу об'єкти, на які припадало не менше 17% потужностей переробки нафти на Росії, або 1,1 млн барелів на добу.



