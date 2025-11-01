Российская экономика достигла точки, когда даже официальная статистика не способна скрыть глубину кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Кризис в экономике РФ. Фото: из открытых источников

По данным СВР, суммарная прибыль российских предприятий за январь-август 2025 года сократилась на 8,3%. Это свидетельствует о стремительном сворачивании бизнес-активности.

Кредитный рынок также демонстрирует потерю доверия: доля проблемных заемщиков среди юрлиц достигла 23%, а около 165 тысяч компаний уже не способны обслуживать свои долги. Это означает, что корпоративный сектор фактически потерял финансовую устойчивость.

Отмечается, что ситуация в угольной промышленности, которая до недавнего времени была одним из ключевых источников валютных поступлений РФ, ухудшается. Доля убыточных предприятий выросла до 67%, а совокупные убытки за восемь месяцев года достигли 263,2 млрд рублей. Только за август они увеличились более чем на 38 млрд. Прибыль упала вдвое, тогда как убытки выросли в 2,6 раза. Некогда прибыльная отрасль превращается в финансовый балласт для российского бюджета.

Не лучше ситуация и в секторе услуг. В частности, "Почта России" зафиксировала снижение доходов от основных услуг на 4,5%, а от финансового посредничества — на 9,3%. Валовая прибыльность компании снизилась в 2,5 раза, а убытки от продаж увеличились в 5,7 раза — до 10,7 млрд рублей.

Несмотря на официальные заявления об "изменениях в операционной среде", финансовые показатели говорят о патовой ситуации: краткосрочные обязательства превышают оборотные активы на 25,6 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в 2024 году. По оценке СВР, это сигналы глубокого ликвидного кризиса.

Один из промышленных флагманов РФ — "Норникель" — также демонстрирует стагнацию. За 9 месяцев 2025 года чистая прибыль компании упала на 39%, тогда как расходы подсокочили на 34%. Падение производства никеля, меди, палладия и платины подтверждает потерю позиций на мировом рынке.

Не лучше дела и в энергетическом секторе. "Газпром", который десятилетиями был главным донором российского бюджета, за девять месяцев зафиксировал чистый убыток в 170,3 млрд рублей.

"Для компании, которая должна была гарантировать стабильность, это не просто провал — это стратегический обвал", — отмечают в СВР.

Все больше и больше накрывают проблемы также транспортную сферу. Акционерное общество "РЖД" сообщило об убытке в 4,2 млрд рублей, что лишь подчеркивает общую тенденцию упадка российской экономики.

