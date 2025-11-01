У РФ системний обвал економіки: розвідка представила нові факти

Російська економіка досягла точки, коли навіть офіційна статистика не здатна приховати глибини кризи. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Криза економіки РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними СЗР, сумарний прибуток російських підприємств за січень-серпень 2025 року скоротився на 8,3%. Це свідчить про стрімке згортання бізнес-активності.

Кредитний ринок також демонструє втрату довіри: частка проблемних позичальників серед юрособ досягла 23%, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги. Це означає, що корпоративний сектор фактично втратив фінансову стабільність.

Зазначається, що ситуація у вугільній промисловості, яка донедавна була одним із ключових джерел валютних надходжень РФ, погіршується. Частка збиткових підприємств зросла до 67%, а сукупні збитки за вісім місяців року досягли 263200000000 рублів. Тільки за серпень вони збільшилися більш ніж на 38 млрд. Прибуток впав удвічі, тоді як збитки зросли у 2,6 рази. Колись прибуткова галузь перетворюється на фінансовий баласт для російського бюджету.

Не краща ситуація і в секторі послуг. Зокрема, "Пошта Росії" зафіксувала зниження доходів від основних послуг на 4,5%, а від фінансового посередництва – на 9,3%. Валова прибутковість компанії знизилася в 2,5 рази, а збитки від продажів збільшилися в 5,7 раза – до 10,7 млрд рублів.

Незважаючи на офіційні заяви про "зміни в операційному середовищі", фінансові показники говорять про патову ситуацію: короткострокові зобов'язання перевищують оборотні активи на 25,6 млрд рублів, що вп'ятеро більше, ніж у 2024 році. За оцінкою СЗР, це сигнали глибокої ліквідної кризи.

Один із промислових флагманів РФ — "Норнікель" — також демонструє стагнацію. За 9 місяців 2025 року чистий прибуток компанії впав на 39%, тоді як витрати підскочили на 34%. Падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини підтверджує втрату позицій на світовому ринку.

Не кращі справи і в енергетичному секторі. "Газпром", який десятиліттями був головним донором російського бюджету, за дев'ять місяців зафіксував чистий збиток у 170,3 млрд. рублів.

"Для компанії, яка мала гарантувати стабільність, це не просто провал — це стратегічний обвал", — зазначають у СЗР.

Дедалі більше накривають проблеми також транспортну сферу. Акціонерне товариство "РЖД" повідомило про збиток у 4,2 млрд рублів, що лише підкреслює загальну тенденцію занепаду російської економіки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові показники за ключовими галузями економіки РФ: чи справді ситуація для Путіна патова.



