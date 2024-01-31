Имея 72 года, ушел из жизни известный рок-музыкант из РФ Юрий Ильченко.

Музыкант Юрий Ильченко (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ РФ, первым о том, что скончался рок-музыкант, написал журналист Владислав Бачуров. Он сообщает, что Юрию Ильченко было 72 года. Был ли болен в последнее время музыкант, не сообщают.

"Умер "ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить", — пишет Бачуров, обнародовав строчки из песни группы "Машина времени".

Сообщают, что сам исполнитель года родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, позже уехал в Санкт-Петербург. С детства он увлекался музыкой и в 18 лет легко попал в группу "Мифы", где исполнял клавишные партии, а также играл на ритм-гитаре. Еще у Юрия Ильченко был яркий вокал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер врач , обещавший долголетие Путину. Ведущий русский геронтолог, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон ушел из жизни, имея 77 лет. Именно этот российский академик в 2017 году наобещал хозяину Кремля Путину "минимум 20 лет" активной жизни. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Ергашева.

Ученый, которого российские медиа назвали "личным геронтологом" президента Владимира Путина, еще с начала 1990-х занимался проблемами старения и продления активной жизни. Он зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов.

В 2017 году президент РФ вручил Хавинсону орден Дружбы за особые достижения в медицине. Путину он наобещал "минимум 20 лет" активной жизни и назвал его "образцом" с "блестящим потенциалом".