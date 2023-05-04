В РФ снова «прилет» беспилотника в нефтезавод

В Краснодарском крае РФ снова неспокойно. Ряд пабликов и российских СМИ сообщают о загорании резервуара Ильского нефтеперерабатывающего завода. Пожар на предприятии вспыхнул в результате попадания беспилотника. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы. Также эту информацию у себя в Telegram подтвердил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

Пожар на Ильском НПЗ. Фото: из открытых источников

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"На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

По словам Кондратьева, на месте пожара работают 48 спасателей и 16 единиц техники, населению поселка, где находится завод, ничего не угрожает.

По предварительной информации российского чиновника, пострадавших нет. Кондратьев также сообщил, что пожар локализован на площади 400 кв. м.

Под утро россияне сообщили, что пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



