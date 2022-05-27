В РФ снова высказались о переговорах с Украиной, уверяют, что они еще не завершены

В России считают, что переговорный процесс с Украиной нельзя считать завершенным, хоть и сами переговоры с Киевом на "на низком профиле", но они не прекращены. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий. Слова российского депутата цитирует российское пропагандистское информагенство ТАСС.

Леонид Слуцкий. Фото: ТАСС

Слуцкий признал, что переговоры России и Украины по прекращению войны фактически не проводятся. По мнению депутата, пока еще рано говорить о том, что такой формат переговоров себя не оправдал и он полностью завершен.

Леонид Слуцкий отметил, что переговоры были конструктивными, пока Киев не стал отказывать в тех предложениях, которые звучали от Москвы.

Далее Слуцкий прошелся по излюбленному штампу российской пропаганды о том, что одна из целей так называемой "спецоперации" денацификация должна быть завершена полностью. Депутат отметил, военные преступники, которыми в России считают украинских защитников, должны понести наказание.

В свою очередь главный рупор Кремля Дмитрий Песков и вовсе заявил, что Россия не отказывалась участвовать в переговорах, но диалог был прекращен по вине Украины, где якобы отказались дальше обсуждать пути урегулирования конфетка. При этом Песков сделал вид, что ему неизвестно, чего именно добивается украинское руководство.

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