В РФ сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами: подробности

В России в Брянской области сошёл с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

В Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтью

Отмечается, что на перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, гружёный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошёл с рельс из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошёл подрыв железной дороги. В данный момент 7-8 вагонов лежат на боку. Произошёл пожар. На месте находятся экстренные службы.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что схождение состава с рельсов произошло в результате подрыва ж/д полотна.

"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Движение на данном участке дороги приостановлено", — написал Богомаз.

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