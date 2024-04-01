Как заявил Владимир Джабаров, президент Владимир Зеленский якобы загнал себя в политическую ловушку, поскольку, если он проведет президентские выборы, то проиграет их, а если не проведет, то якобы станет нелегитимным главой государства.

Владимир Джабаров

При этом в Российской Федерации почему-то уверены, что Зеленский запугивает украинцев арестами.

"Одно дело — запугивать население репрессиями, арестами, преследованиями, а другое дело — дать возможность населению войти в кабинку и проголосовать в присутствии международных наблюдателей" , — сказал Джабаров.

По его словам, после завершения срока полномочий Зеленского на президентском посту он якобы станет "очень удобной фигурой для своих же спонсоров", поскольку станет "уязвимым".

Представитель страны-агрессора заявил, что якобы для Зеленского наступает тяжелый период.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в разведке Украины предупреждали о том, что Россия будет проводить информационную спецоперацию против президента Владимира Зеленского, чтобы выставить его нелегитимным главой государства. По задумке оккупантов, в мае, когда срок полномочий Зеленского якобы завершится, на фронте не будут понимать чьи приказы выполнять, и тогда в начале июня оккупанты пойдут в новое большое наступление.

При этом в Украине неоднократно объясняли, почему Зеленский сохранит свою легитимность после мая. Это делали даже в Конституционном Суде. В то же время, в Офисе президента подчеркивали, что в условиях широкомасштабной войны нет никакой возможности провести любые выборы. При этом, сами украинцы считают, что Зеленский сохранит свою легитимность и выступают против проведения выборов во время войны.



