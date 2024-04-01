В РФ стартовала кампания по дискредитации Зеленского. В Совфеде выступили с заявлением

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Ткачик Олеся
Как заявил Владимир Джабаров, президент Владимир Зеленский якобы загнал себя в политическую ловушку, поскольку, если он проведет президентские выборы, то проиграет их, а если не проведет, то якобы станет нелегитимным главой государства.
Владимир Джабаров
При этом в Российской Федерации почему-то уверены, что Зеленский запугивает украинцев арестами.
По его словам, после завершения срока полномочий Зеленского на президентском посту он якобы станет "очень удобной фигурой для своих же спонсоров", поскольку станет "уязвимым".
Представитель страны-агрессора заявил, что якобы для Зеленского наступает тяжелый период.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в разведке Украины предупреждали о том, что Россия будет проводить информационную спецоперацию против президента Владимира Зеленского, чтобы выставить его нелегитимным главой государства. По задумке оккупантов, в мае, когда срок полномочий Зеленского якобы завершится, на фронте не будут понимать чьи приказы выполнять, и тогда в начале июня оккупанты пойдут в новое большое наступление.
При этом в Украине неоднократно объясняли, почему Зеленский сохранит свою легитимность после мая. Это делали даже в Конституционном Суде. В то же время, в Офисе президента подчеркивали, что в условиях широкомасштабной войны нет никакой возможности провести любые выборы. При этом, сами украинцы считают, что Зеленский сохранит свою легитимность и выступают против проведения выборов во время войны.
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