Студентов Балтийского государственного технического университета РФ отправляют на военные предприятия вместо обучающей практики.

Россия заставляет студентов работать на войну. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, студентов вынуждают подписывать трудовой договор и документы о доступе к государственной тайне.

Сообщается, что студенты также обязаны заполнить анкету о личных данных, виде деятельности, семейном положении, выездах за границу, а также предоставить информацию о ближайших родственниках.

По информации Центра сопротивления, российских студентов, отказывающихся работать на ВПК, отчисляют из-за "долга за практику".

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой соскочить с этого поезда", — заявил политолог.

