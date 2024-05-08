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В РФ студентов заставляют работать на ВПК: что делают с отказывающимися

Вместо практики российских студентов отправляют работать на военные предприятия

8 мая 2024, 21:17
Автор:
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Марьян Ощановский
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Студентов Балтийского государственного технического университета РФ отправляют на военные предприятия вместо обучающей практики.

В РФ студентов заставляют работать на ВПК: что делают с отказывающимися

Россия заставляет студентов работать на войну. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, студентов вынуждают подписывать трудовой договор и документы о доступе к государственной тайне.

Сообщается, что студенты также обязаны заполнить анкету о личных данных, виде деятельности, семейном положении, выездах за границу, а также предоставить информацию о ближайших родственниках.

По информации Центра сопротивления, российских студентов, отказывающихся работать на ВПК, отчисляют из-за "долга за практику".

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что российских школьников заставили смотреть так называемую инаугурацию диктатора РФ Владимира Путина. Российские образовательные учреждения массово отчитывались в соцсетях о пересмотре учащимися прямой трансляции церемонии вступления российского диктатора на главную должность в Кремле. Как известно, 7 мая в Москве прошла "инаугурация" Владимира Путина, который в пятый раз возглавил РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается достичь большей субъектности для Европы, чтобы не быть на одной из сторон в противостоянии США и Китая, считает политолог Игорь Чаленко. "Макрон хочет стать лидером нового полюса в геополитике. Французский лидер пытается выделить Европу в территориальном измерении, которая будет иметь свою отдельную позицию. Поэтому он активно работает над темой стратегической автономии Европы. В то же время Макрон боится возможного конфликта между Китаем и США и пытается вместе с Европой соскочить с этого поезда", — заявил политолог.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-rosiyi-studentiv-vidrahovuyut-z-vnz-za-vidmovu-pratsyuvaty-na-vijskovomu-vyrobnytstvi/
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