В РФ угрожают Британии ядерным ударом: что известно

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Лиля Воробьева
В Российской Госдуме снова угрожают Британии. В этот раз пропагандисты заявляют, что превратят страну в "марсианскую пустыню". Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев, пишет Sky News .
Кремль снова угрожает ядерным оружием (фото из открытых источников)
Гурулев заявил, что РФ якобы не собирается использовать ядерное оружие для ударов по Украине, но может применить его для обстрелов Германии, Британии.
"Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, "у нас пятая статья", но если с британских островов в течение пяти минут сделать марсианскую пустыню – тактическим оперативным оружием без привлечения стратегического потенциала, то пятую статью можно применить только за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства. Ничего они не ответят", — сказал он.
Но он уточнил, что такой вариант можно рассматривать, когда НАТО отправит свои войска в Украину.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде рассказали, чем закончится для путина авантюра из "референдума" в Украине. Начиная с 19 сентября, по команде коллаборнаты на временно оккупированных территориях начали поднимать тему "референдумов" по присоединению оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях еще глубже водят путина в тупик. В военном плане никаких изменений к лучшему для россиян не произойдет. Войск и техники от "референдума" у них на фронте больше не станет. ВСУ продолжат наступать и освобождать свои территории, а они продолжат отступать.
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