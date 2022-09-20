logo

BTC/USD

18887.68

ETH/USD

1339.17

LTC/USD

51.81

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ угрожают Британии ядерным ударом: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ угрожают Британии ядерным ударом: что известно

В Госдуме РФ пригрозили нанести Великобританию ядерные удары

сегодня, 20:09
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Российской Госдуме снова угрожают Британии. В этот раз пропагандисты заявляют, что превратят страну в "марсианскую пустыню". Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев, пишет Sky News .

В РФ угрожают Британии ядерным ударом: что известно

Кремль снова угрожает ядерным оружием (фото из открытых источников)

Гурулев заявил, что РФ якобы не собирается использовать ядерное оружие для ударов по Украине, но может применить его для обстрелов Германии, Британии.

"Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, "у нас пятая статья", но если с британских островов в течение пяти минут сделать марсианскую пустыню – тактическим оперативным оружием без привлечения стратегического потенциала, то пятую статью можно применить только за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства. Ничего они не ответят", — сказал он.

Но он уточнил, что такой вариант можно рассматривать, когда НАТО отправит свои войска в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде рассказали, чем закончится для путина авантюра из "референдума" в Украине. Начиная с 19 сентября, по команде коллаборнаты на временно оккупированных территориях начали поднимать тему "референдумов" по присоединению оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях еще глубже водят путина в тупик. В военном плане никаких изменений к лучшему для россиян не произойдет. Войск и техники от "референдума" у них на фронте больше не станет. ВСУ продолжат наступать и освобождать свои территории, а они продолжат отступать.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-news-putins-forces-clearly-in-panic-russia-12541713
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!