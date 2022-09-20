В РФ угрожают Британии ядерным ударом: что известно

В Российской Госдуме снова угрожают Британии. В этот раз пропагандисты заявляют, что превратят страну в "марсианскую пустыню". Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Гурулев, пишет Sky News .

Гурулев заявил, что РФ якобы не собирается использовать ядерное оружие для ударов по Украине, но может применить его для обстрелов Германии, Британии.



"Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, "у нас пятая статья", но если с британских островов в течение пяти минут сделать марсианскую пустыню – тактическим оперативным оружием без привлечения стратегического потенциала, то пятую статью можно применить только за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства. Ничего они не ответят", — сказал он.

Но он уточнил, что такой вариант можно рассматривать, когда НАТО отправит свои войска в Украину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде рассказали, чем закончится для путина авантюра из "референдума" в Украине. Начиная с 19 сентября, по команде коллаборнаты на временно оккупированных территориях начали поднимать тему "референдумов" по присоединению оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России. Нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях еще глубже водят путина в тупик. В военном плане никаких изменений к лучшему для россиян не произойдет. Войск и техники от "референдума" у них на фронте больше не станет. ВСУ продолжат наступать и освобождать свои территории, а они продолжат отступать.