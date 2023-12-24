В РФ угрожают "наказать рублем" известного певца за позицию по отношению к Украине

Российский певец Валерий Меладзе в России может "наказать рублем" за якобы то, что он поддерживает Украину, против которой российский режим начал полномасштабную войну, которую там называют "специальная военная операция".

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

Руководитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов подготовил должностным лицам Совета Федерации России и Государственной думы предложения о лишении Меладзе авторских отчислений из России, сообщает Telegram-канал Mash. Как убежден Резяпов, технически это можно реализовать, когда против певца возбудят дело "за экстремизм", а дальше судебное учреждение вынесет решение по конфискации его имущества (к нему также относят авторские права).

"Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат за прослушивание его творчества в России. И направить эти деньги в пользу государства, в том числе и в поддержку бойцов на СВО", — отмечают в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Брежнева откровенно рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе . Украинка Вера Брежнева говорит, что после того, как она развелась со своим мужем Константином Меладзе, она очень изменилась. Певица утверждает, что ей было непросто отпускать прошлую жизнь, где звезда чувствовала себя счастливой, но сам развод круто ее изменил.

Теперь Вера Брежнева утверждает, что к разводу она была очень требовательна к себе и не позволяла себе совершать ошибки. Но сегодня знаменитость изменилась — может, от ее поведения неудобно другим, но она чувствует себя такой, как есть.

К слову, слухи о том, что Брежнева и Меладзе развелись, ходили больше года. И только недавно совсем недавно Вера Брежнева сказала, что это правда.

