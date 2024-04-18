В РФ ушел из жизни известный советский и российский актер Виктор Степанов.

Умер Виктор Степанов (фото из открытых источников)

Как сообщает Lenta.ru, Степанов умер, имея 77 лет в Москве. Сообщают, что актер долго болел, боролся с онкологическим заболеванием почек, еще и имел хроническое обострение болезни легких.

"Он умер в квартире по улице Дорожной в окружении родственников", — сообщил собеседник издания.

Степанов стал известен, сыграв одну из ролей в кинофильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца" 1959 года. Затем актер поменял сферу деятельности и имел работу в российской самолетостроительной корпорации, которая конструирует, производит и производит ремонт самолетов марки МиГ, истребляющих украинские города.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России неожиданно скончался актер из сериалов "Бумер" и "Бандитский Петербург". В РФ сообщают о том, что скончался популярный российский актер Александр Карпухов . Как информирует пропагандистское медиа Стархит, популярный в России актер сыграл более ста ролей в кино. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет.

О смерти Карпухова сообщил его давний коллега, актер Андреев. "Еще одно очень грустное известие... Не стало Карпушины — Сани Карпухова... Когда-то, кажется, давным-давно, на какой-то из театральных капустников, он собрал нас и снял небольшой фильм, клип. Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отражают его озорный нрав, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Почивай с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал Андреев в соцсетях, не озвучивая причину трагедии.

Александр Карапухов играл много ролей в кино, популярных сериалах. Самые известные проекты с его участием — "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Бумер.

