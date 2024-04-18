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Лиля Воробьева
В РФ ушел из жизни известный советский и российский актер Виктор Степанов.
Умер Виктор Степанов (фото из открытых источников)
Как сообщает Lenta.ru, Степанов умер, имея 77 лет в Москве. Сообщают, что актер долго болел, боролся с онкологическим заболеванием почек, еще и имел хроническое обострение болезни легких.
"Он умер в квартире по улице Дорожной в окружении родственников", — сообщил собеседник издания.
Степанов стал известен, сыграв одну из ролей в кинофильме режиссера Бориса Долина "Верные сердца" 1959 года. Затем актер поменял сферу деятельности и имел работу в российской самолетостроительной корпорации, которая конструирует, производит и производит ремонт самолетов марки МиГ, истребляющих украинские города.
О смерти Карпухова сообщил его давний коллега, актер Андреев. "Еще одно очень грустное известие... Не стало Карпушины — Сани Карпухова... Когда-то, кажется, давным-давно, на какой-то из театральных капустников, он собрал нас и снял небольшой фильм, клип. Мне кажется, что эти его "Панды Нью-Йорка" очень точно отражают его озорный нрав, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Почивай с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал Андреев в соцсетях, не озвучивая причину трагедии.
Александр Карапухов играл много ролей в кино, популярных сериалах. Самые известные проекты с его участием — "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Бумер.
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бандерівець
19 апреля 2024, 02:33
перепрошую, але що це за маячня "літаки вбивають українців"????? це така сама брєдятіна, як "машини вбивають пішоходів". вбиває не зброя, а вбивці-свинособаки