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Ткачик Олеся
Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что есть три страны, которые якобы выполняют все прихоти президента Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский
По его словам, речь идет о Британии, Франции и Германии. Российский дипломат утверждают, что якобы лидеры этих государств во всем потакают президенту Украины.
При этом российский дипломат добавил, что якобы таким образом у президента Украины якобы создается "ощущение безнаказанности".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Британия, Франция и Германия, действительно, оказывают поддержку Украине на фоне того, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в этом вопросе из-за неоднозначной позиции Дональда Трампа. Президент США в первую очередь видит в Путине друга, с которым хочет начать бизнес, а "несговорчивая" Украина, которая не хочет капитулировать, этому мешает.
Впрочем, в РФзаподозрили, что Трамп на самом деле может вести игру против Путина, используя его же тактику. Речь идет о так называемой игре в хорошего и плохого полицейского.
Отмечается, что авторы законопроекта о введении 500-процентных тарифов против покупателей российских товаров республиканец Линдси Грэм и демократ Блюменталь выпустили сообщение о том, что 80 сенаторов из 100 готовы поддержать их инициативу. Если Кремль на деле не продемонстрирует в ближайшее время намерение остановить войну, законопроект будет приведён в действие.
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