Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что есть три страны, которые якобы выполняют все прихоти президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский

По его словам, речь идет о Британии, Франции и Германии. Российский дипломат утверждают, что якобы лидеры этих государств во всем потакают президенту Украины.

"Контроль со стороны Британии, Франции и ФРГ осуществляется путем поддержки всех "хотелок" Зеленского, защиты его от так называемых "сердитых" американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского", — заявил Келин.

При этом российский дипломат добавил, что якобы таким образом у президента Украины якобы создается "ощущение безнаказанности".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Британия, Франция и Германия, действительно, оказывают поддержку Украине на фоне того, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в этом вопросе из-за неоднозначной позиции Дональда Трампа. Президент США в первую очередь видит в Путине друга, с которым хочет начать бизнес, а "несговорчивая" Украина, которая не хочет капитулировать, этому мешает.

Впрочем, в РФзаподозрили, что Трамп на самом деле может вести игру против Путина, используя его же тактику. Речь идет о так называемой игре в хорошего и плохого полицейского.

Отмечается, что авторы законопроекта о введении 500-процентных тарифов против покупателей российских товаров республиканец Линдси Грэм и демократ Блюменталь выпустили сообщение о том, что 80 сенаторов из 100 готовы поддержать их инициативу. Если Кремль на деле не продемонстрирует в ближайшее время намерение остановить войну, законопроект будет приведён в действие.



