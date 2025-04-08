В РФ утверждаю, что Путин намного лучше Трампа: циничный аргумент

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин свои имперские планы хотя бы пытается обосновать, считает российские политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, диктатор лично написал несколько статей и дал несколько больших интервью — в том числе и зарубежным медиа.
Трамп и Путин
По его словам, во-первых, у американцев там есть своё собственное военное присутствие, так что они сами давно могли бы выступить с предложением его усилить. Он предположил, что вряд ли НАТО и Копенгаген стали бы возражать, а если бы стали, то вот он — повод.
Кроме того, говорит Галлямов, недавно датчане заявили, что они намерены существенно увеличить вложения в безопасность Гренландии, так что если проблема и была, то она снята. При этом он не понимает, почему никто другой из команды Трамп не сподобится привести серьезные обоснования его претензий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация президента США рассматривает финансовые аспекты возможного установления контроля над Гренландией, что стало очередным шагом в реализации желания Дональда Трампа приобрести остров.
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