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В РФ утверждаю, что Путин намного лучше Трампа: циничный аргумент

В РФ говорят, что Путин молодец, так как пытается в отличие от Трампа «обосновать» свои имперские планы

сегодня, 11:57
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин свои имперские планы хотя бы пытается обосновать, считает российские политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, диктатор лично написал несколько статей и дал несколько больших интервью — в том числе и зарубежным медиа.

В РФ утверждаю, что Путин намного лучше Трампа: циничный аргумент

Трамп и Путин

"Трамп в этом смысле вообще не заморачивается. Вот уже два месяца он и его команда терроризируют Гренландию, а что кроме крайне неконкретной мысли "нам этот остров нужен по соображениям безопасности" они за это время произвели? То, что датчане недофинансировали местную оборону?" — отметил россиянин.

По его словам, во-первых, у американцев там есть своё собственное военное присутствие, так что они сами давно могли бы выступить с предложением его усилить. Он предположил, что вряд ли НАТО и Копенгаген стали бы возражать, а если бы стали, то вот он — повод.

Кроме того, говорит Галлямов, недавно датчане заявили, что они намерены существенно увеличить вложения в безопасность Гренландии, так что если проблема и была, то она снята. При этом он не понимает, почему никто другой из команды Трамп не сподобится привести серьезные обоснования его претензий.

"Это та самая ситуация, когда потребитель всегда прав. Неужели они не понимают, что проигрывают на ровном месте? Трамп в этой ситуации выглядит не только империалистом, как Путин, но и банальным самодуром", — заявил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация президента США рассматривает финансовые аспекты возможного установления контроля над Гренландией, что стало очередным шагом в реализации желания Дональда Трампа приобрести остров.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid02RxFGNxygEAXMHYx9CeVoyJtt2B4uZPczuaVxEkETZVPvpwnYtJEvgaPMAio3fQC8l
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