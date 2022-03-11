В РФ вне себя от разрешения желать смерти Путину и российским солдатам в Facebook

В России возмущены политикой корпорации Meta, которая приняла решение не банить посты с пожеланиями смерти Путина и российским оккупационным войскам в Instagram и Facebook. Свое возмущение высказало посольство РФ в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В российском дипломатическом ведомстве назвали политику Meta "агрессивной и преступной", а также такой, которая "ведет к разжиганию ненависти и вражды к россиянам". В РФ считают, что обновленные правила работы соцсететей стали еще одним доказательством того, что против России целенаправленно ведется информационная война.

Российское посольство обратилось с официальным призывом к властям США немедленно обратить внимание на данное правонарушение и прекратить экстремистскую деятельность Meta. Также российские дипломаты требуют привлечь всех виновных к ответственности.

Также появилась реакция спикера Госдумы России Вячеслава Володина, который пообещал, что компанию Цукерберга за разжигание ненависти против россиян ждут очень серьезные последствия. При этом Володин использовал информацию как всегда в пропагандистских целях, он попытался донести до россиян, что новые правила введены не столько против лично Путина и российских солдат, которые убивают украинцев, сколько против всех граждан России. Такая трактовка, конечно же, не соответствует действительности.

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