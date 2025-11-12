logo

BTC/USD

103149

ETH/USD

3439.27

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ вновь было громко: какой важный объект атакован
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ вновь было громко: какой важный объект атакован

Дроны атаковали нефтехимическое предприятие в Ставропольском крае РФ

12 ноября 2025, 06:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 12 ноября неопознанные дроны атаковали российский Буденновск. Местные жители в соцсетях сообщали о поражении нефтехимической компании "Ставролен".

В РФ вновь было громко: какой важный объект атакован

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Ночью Telegram-каналы писали о том, что местные жители сообщали о взрывах в российском Буденновске Ставропольского края, до этого в регионе была объявлена опасность из-за БпЛА.

В соцсетях предполагали, что целью атаки могло стать ООО "Ставролен", и сообщали о "трех точных попаданиях".

Позже местные власти сообщили, что над Буденновским округом Ставропольского края российские силы ПВО якобы отразили "атаку украинских беспилотников".

По данным губернатора Ставропольского края РФ Владимира Владимирова, в результате падения якобы сбитых дронов загорелась промзона.

Стоит отметить, ООО "Ставролен" считается одним из ведущих нефтехимических предприятий России, расположенное в г. Буденновске Ставропольского края РФ. Компания занимается производством полиэтилена, полипропилена, бензола, бутилен-бутадиеновой фракции, тяжелых нефтяных смол и других видов нефтехимической номенклатуры. Она является дочерней российской "Лукойла".

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Также издание "Комментарии" сообщало – 11 ноября дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области, расположенном в 1500 км от границы с Украиной. В сети активно распространяются фото и видео горящего НПЗ.

Отмечается, что взрывы и столб дыма были видны в районе предприятия НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости