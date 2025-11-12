В РФ вновь было громко: какой важный объект атакован

В ночь на 12 ноября неопознанные дроны атаковали российский Буденновск. Местные жители в соцсетях сообщали о поражении нефтехимической компании "Ставролен".

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Ночью Telegram-каналы писали о том, что местные жители сообщали о взрывах в российском Буденновске Ставропольского края, до этого в регионе была объявлена опасность из-за БпЛА.

В соцсетях предполагали, что целью атаки могло стать ООО "Ставролен", и сообщали о "трех точных попаданиях".

Позже местные власти сообщили, что над Буденновским округом Ставропольского края российские силы ПВО якобы отразили "атаку украинских беспилотников".

По данным губернатора Ставропольского края РФ Владимира Владимирова, в результате падения якобы сбитых дронов загорелась промзона.

Стоит отметить, ООО "Ставролен" считается одним из ведущих нефтехимических предприятий России, расположенное в г. Буденновске Ставропольского края РФ. Компания занимается производством полиэтилена, полипропилена, бензола, бутилен-бутадиеновой фракции, тяжелых нефтяных смол и других видов нефтехимической номенклатуры. Она является дочерней российской "Лукойла".

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Также издание "Комментарии" сообщало – 11 ноября дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области, расположенном в 1500 км от границы с Украиной. В сети активно распространяются фото и видео горящего НПЗ.

Отмечается, что взрывы и столб дыма были видны в районе предприятия НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.



