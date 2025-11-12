У РФ знову було гучно: який важливий об'єкт атаковано

У ніч на 12 листопада невідомі дрони атакували російський Будьоннівськ. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про поразку нафтохімічної компанії "Ставролен".

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Вночі Telegram-канали писали про те, що місцеві жителі повідомляли про вибухи в російському Будьонівську Ставропольського краю, до цього в регіоні було оголошено небезпеку через БПЛА.

У соцмережах припускали, що метою атаки могло стати ТОВ "Ставролен", і повідомляли про "три точні влучення".

Пізніше місцева влада повідомила, що над Будьонівським округом Ставропольського краю російські сили ППО нібито відобразили "атаку українських безпілотників".

За даними губернатора Ставропольського краю РФ Володимира Володимирова, внаслідок падіння нібито збитих дронів спалахнула промзона.

Варто зазначити, ТОВ "Ставролен" вважається одним із провідних нафтохімічних підприємств Росії, розташоване в м. Будьонівську Ставропольського краю РФ. Компанія займається виробництвом поліетилену, поліпропілену, бензолу, бутилен-бутадієнової фракції, важких нафтових смол та інших видів нафтохімічної номенклатури. Вона є дочірньою російською "Лукойлом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — вночі 11 листопада серія вибухів лунала над російськими містами Саратов та Енгельс. Також місцеві паблики написали про пожежу на Саратівському НПЗ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 11 листопада дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурзької області, розташованому за 1500 км від кордону з Україною. У мережі активно поширюються фото та відео НПЗ, що горить.

Зазначається, що вибухи та стовп диму було видно в районі підприємства НПЗ "Орскнафтооргсинтез" – одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ.



