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В РФ военный расстрелял своих товарищей и скрылся из части

В Белгородской области российский военный застрелил сослуживцев и скрылся из части

12 июля 2024, 23:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России контрактник расстрелял трех сослуживцев и скрылся из воинской части в Белгородской области.

В РФ военный расстрелял своих товарищей и скрылся из части

Российского военного разыскивают. Фото из открытых источников

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, военная часть, в которой произошел инцидент, расположена в приграничном с Украиной Грайворонском районе.

По данным каналов, стрельбу открыл 28-летний рядовой, у которого возник бытовой конфликт с сослуживцами. В результате он убил двух военных и еще одного ранил, а после этого он скрылся из части.

По данным Телеграмм-каналов, сначала появилась информация о том, что военнослужащий сбежал с пулеметом Калашникова и 70 патронами, однако позже оружие нашли недалеко от места преступления. Согласно одной из версий, военный мог скрыться на территории Украины.

По данным российских изданий, военный открыл стрельбу, потому что хотел дезертировать, но не смог найти другого выхода, кроме как застрелить сослуживцев и скрыться.

По данным другого Телеграмм-канала, стрельба произошла из-за распития спиртных напитков. Согласно предварительной версии, двое военнослужащих оскорбляли сослуживца. Он сделал им предупреждение, чтобы они не делали этого, а когда они не послушали, расстрелял их из пулемета и скрылся.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правда в том, говорит военный Игорь Луценко, что россияне и дальше массово продолжают идти воевать против Украины, а российское общество готово испытывать экономические трудности. А все потому, говорит военный, что в близких боях они все время выигрывают. По его словам, близкий бой — это бой характеров, это бой людей, а не техники/стратегии/тактики. Это бой, где индустриальная сущность нынешней войны отступает, дает место духу и россияне считают, что они выиграют в этом духовном поединке.



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Источник: https://t.me/bazabazon/29377
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