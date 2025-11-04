logo

В РФ всерьез всполошились: какой самолет ВВС США зафиксирован возле Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ всерьез всполошились: какой самолет ВВС США зафиксирован возле Крыма

В российских пабликах нервничают: над Черным морем кружит американский самолет-разведчик

4 ноября 2025, 07:12
Автор:
Кравцев Сергей

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U заметили над Черным морем возле Севастополя, что вызвало беспокойство российских СМИ и военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый сайт ItaMilRadar.

В РФ всерьез всполошились: какой самолет ВВС США зафиксирован возле Крыма

Американский самолет-разведчик. Фото: из открытых источников

Так, российские пропагандистские ресурсы обратили внимание на якобы активность американского самолета-разведчика Boeing RC-135U Combat Sent вблизи побережья оккупированного Крыма. По их данным, воздушное судно с позывным JAKE37 появилось в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, осуществляя мониторинг совсем близко к Севастополю и Сочи.

Утверждается, что самолет ВВС США вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл в британском графстве Саффолк около пяти часов назад. После этого он пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и вышел к Черному морю со стороны Румынии.

Стоит отметить, что RC-135U — один из наиболее специализированных вариантов семейства Rivet Joint, предназначенный для сбора и анализа радиолокационного излучения, обеспечивающий детальную электронную разведку (ELINT) о системах противовоздушной обороны и радиолокационных сетях противника.

При этом ранее подобные разведывательные операции в регионе проводились преимущественно с помощью беспилотников RQ-4 Global Hawk, однако на этот раз Соединенные Штаты задействовали пилотируемый стратегический самолет радиоэлектронной разведки.

Активность американских разведчиков над Черным морем не является чем-то необычным – подобные миссии регулярно осуществляются в рамках наблюдения за военными действиями России в регионе и контроля ситуации с безопасностью вблизи Украины. Однако российские СМИ традиционно подают такие полеты как "угрозу" или "провокацию" со стороны НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия сосредоточила все силы на захвате двух городов: в США раскрыли детали.




