У РФ всерйоз переполошилися: який літак ВПС США зафіксовано біля Криму

Американський літак-розвідник Boeing RC-135U помітили над Чорним морем біля Севастополя, що викликало занепокоєння російських ЗМІ та військових. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє моніторинговий сайт ItaMilRadar.

Так, російські пропагандистські ресурси звернули увагу на активність американського літака-розвідника Boeing RC-135U Combat Sent поблизу узбережжя окупованого Криму. За їхніми даними, повітряне судно з позивним JAKE37 з'явилося у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем, здійснюючи моніторинг дуже близько до Севастополя та Сочі.

Стверджується, що літак ВПС США вилетів із військово-повітряної бази Мілденхолл у британському графстві Саффолк близько п'ятої години тому. Після цього він пролетів над територією Нідерландів, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини та вийшов до Чорного моря з боку Румунії.

Варто відзначити, що RC-135U — один з найбільш спеціалізованих варіантів сімейства Rivet Joint, призначений для збору та аналізу радіолокаційного випромінювання, що забезпечує детальну електронну розвідку (ELINT) про системи протиповітряної оборони та радіолокаційні мережі противника.

При цьому раніше подібні розвідувальні операції в регіоні проводилися переважно за допомогою безпілотників RQ-4 Global Hawk, проте цього разу Сполучені Штати задіяли пілотований стратегічний літак радіоелектронної розвідки.

Активність американських розвідників над Чорним морем не є чимось незвичайним – подібні місії регулярно здійснюються в рамках спостереження за воєнними діями Росії в регіоні та контролю ситуації з безпекою поблизу України. Проте російські ЗМІ традиційно подають такі польоти як "загрозу" чи "провокацію" з боку НАТО.

