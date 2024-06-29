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В РФ вспомнили советские времена: действительно ли собрались возвращать смертную казнь

Достаточно лишь указа Путина

сегодня, 09:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Он заявил, что для этого достаточно указа российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс".

В РФ вспомнили советские времена: действительно ли собрались возвращать смертную казнь

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Александр Бастрыкин отметил, что в его стране в отдельных случаях все же следует применять смертную казнь. В частности, он вспомнил советские времена, когда смертную казнь молили назначить за убийство нескольких людей.                                                                                    

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни… Теракт в Крокус Сити Холли, 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь так эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", — сказал чиновник.

Глава Следственного комитета РФ также рассказал, что о возвращении смертной казни говорил с юристами, и они сказали, что для ее возвращения необходимо изменять законы в России. Однако сам Бастрыкин считает, что для этого достаточно будет указа Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларуси вступили в силу нормы уголовного кодекса, которые предусматривают смертную казнь за государственную измену. Правда, распространяются драконовские меры лишь на госслужащих и военных.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни в Беларуси.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/968474
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Той самий

сегодня, 10:05

Драконівські???)) Згадайте Розенбергів... Хазяїва наші взагалі кілька десятків за рік страчують.


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