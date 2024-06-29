В РФ вспомнили советские времена: действительно ли собрались возвращать смертную казнь

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Кравцев Сергей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь. Он заявил, что для этого достаточно указа российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Александр Бастрыкин отметил, что в его стране в отдельных случаях все же следует применять смертную казнь. В частности, он вспомнил советские времена, когда смертную казнь молили назначить за убийство нескольких людей.
Глава Следственного комитета РФ также рассказал, что о возвращении смертной казни говорил с юристами, и они сказали, что для ее возвращения необходимо изменять законы в России. Однако сам Бастрыкин считает, что для этого достаточно будет указа Владимира Путина.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларуси вступили в силу нормы уголовного кодекса, которые предусматривают смертную казнь за государственную измену. Правда, распространяются драконовские меры лишь на госслужащих и военных.
Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни в Беларуси.
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Той самий
сегодня, 10:05
Драконівські???)) Згадайте Розенбергів... Хазяїва наші взагалі кілька десятків за рік страчують.