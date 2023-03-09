Лукашенко подписал закон о смертной казни в Беларуси: кого он касается

9 марта непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу политика.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что закон приняли "для усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

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Документ предусматривает введение и распространение уголовной ответственности за предательство страны, совершенное должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. А за измену государства, совершённое должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительного наказания — смертной казни.