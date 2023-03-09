Лукашенко подписал закон о смертной казни в Беларуси: кого он касается

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Лиля Воробьева
9 марта непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу политика.
Александр Лукашенко (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что закон приняли "для усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".
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Документ предусматривает введение и распространение уголовной ответственности за предательство страны, совершенное должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. А за измену государства, совершённое должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительного наказания — смертной казни.
Дополнительное наказание в виде штрафа устанавливается за ряд преступлений антигосударственной направленности. Эта мера призвана "обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими действиями, и лишение лиц, их совершивших, средств для продолжения преступной деятельности".
Кроме того, вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.
С 3 до 10 суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или других действиях с целью захвата государственной власти, шпионажа и агентурной деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности предусматривается для лиц, которые осуществляли подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказались от своих намерений и способствовали предотвращению указанных преступлений.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко в истерике обозвал Зеленского и бросил ему вызов.
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