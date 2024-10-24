Украина шантажирует Запад ядерным оружием, чтобы вступить в НАТО, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

Ядерное оружие Украины

По его словам, Владимир Зеленский де-факто подтвердил намерение обзавестись ядерным оружием в нарушение действующего режима нераспространения.

"Специалистам очевидно, что потенциал для этого на Украине имеется. Очевидно, что такой шантаж направлен, прежде всего, на западные страны, от которых киевский режим хочет добиться решения о приглашении в НАТО в рамках продвижения так называемого "плана победы", — заявил российский дипломат.

Он считает, что заявления Киева якобы "не в последнюю очередь связаны и с довольно осторожным восприятием упомянутого "плана" среди самих стран — спонсоров киевского режима".

"Он уже не первый раз публично заявляет об амбициях обзавестись ядерным оружием на случай, если его требования на международной арене не будут удовлетворены. Все это может вылиться в самый серьезный за всю историю кризис в сфере ядерного нераспространения", — добавил российский дипломат.

Он призвал сторонников Украины не потакать "ядерному шантажу", направленному на вовлечение стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина якобы готовится возобновить ядерный потенциал. В то же время известно, что именно Россия регулярно шантажирует мир применением ядерного оружия и даже, чтобы угрозы были более ощутимыми, изменила свою ядерную доктрину.

Также "Комментарии" рассказывали, что на Западе хотят, чтобы Украина наконец-то пошла на переговоры. Но, как заявил Лукашенко, якобы президент Зеленский "уперся" и не желает этого делать.



