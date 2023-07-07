В РФ взрыв на заводе взрывчатых веществ: есть погибшие

В Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Пожар. Фото: из открытых источников

Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы. Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.

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Отметим, что в настоящее время завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

В последнее время в разных городах РФ – как близких к границе, так и отдаленных — отмечают все большее количество ЧП. В стране-агрессоре учащаются случаи пожаров, взрывов дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством – спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. Между тем, стало известно, главарю вагнеровцев Евгению Пригожину, устроившему полторы недели назад мятеж, вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики ранее обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге после неудачной попытки бунта. Несмотря на то, что Пригожину и наемникам дали перебазироваться в Беларусь, им прочат незавидную судьбу. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в интервью ABC прямо заявил, что с "Вагнером", похоже, покончено. Что можно сказать на данном этапе о ситуации с вагнеровцами и перспективах путинского режима, показавшего свою слабость во время мятежа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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