В РФ за одну ночь произошло три землетрясения (ВИДЕО)

В ночь на 20 сентября в России, в Кемеровской области, произошло сразу три землетрясения. По сообщениям телеграмм-каналов, подземные толчки повлекли за собой повреждение зданий — потрескалась штукатурка и обвалилась плитка.

Землетрясения в России (фото из открытых источников)

Первые толчки были зафиксированы в полночь. Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что магнитуда землетрясения составила 4,6, а в эпицентре интенсивность достигла 5,8.

Землетрясение также повлияло на местные геологические образования — воронка в районе Старого Шерегеша стала еще больше и глубже.

Местные жители в соцсетях сообщали о нескольких сильных толчках, некоторые из которых сопровождались громким грохотом. В Доме культуры Шерегеша были повреждены потолочные лепнины, а в жилых домах потрескалась штукатурка и обрушилась плитка.

На место происшествия были вызваны спасательные бригады, сейчас обследующие пострадавшую территорию в радиусе 50 км, чтобы оценить масштабы разрушений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что острел российских складов вызвало землетрясение в Тверской области . Слабое землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 17,6 км от Торопца в Тверской области России ранним утром в среду, 18 сентября 2024 года в 3:56 утра по местному времени. Об этом сообщает мониторинговый сайт Volcanodiscovery. Землетрясение имело очень небольшую глубину 0 км и не ощущалось (или по крайней мере не сообщалось об этом).

В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов. Из-за опасной ситуации губернатор области Игорь Руденя заявил о частичной эвакуации населения. Как сообщили местные власти города Торопец Тверской области РФ, в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.

