В Москве заявляют о готовности продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но выдвигают условие проводить их в "стамбульском формате". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Заместитель Лаврова утверждает, что якобы существуют все условия для развития стамбульского переговорного трека и что Москва открыта к прямым переговорам с Украиной.

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", — сказал замминистра.

В то же время заместитель главы МИД России заявил, что главной проблемой является якобы "отсутствие политической воли Киева", а украинская сторона избегает диалога, надеясь "достичь мира силовым путем".

разведывательные службы США не имеют на руках никаких фактов, которые российский диктатор Владимир Путин сейчас, как никогда ранее, настроен продолжать войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

СМИ отмечает, недавняя оценка разведки США предупредила, что хозяин Кремля Владимир Путин более решительно настроен затягивать войну в Украине и захватывать новые территории, продавливая оборону ВСУ на поле боя, по словам высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника Конгресса.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал отсутствие признаков готовности России к компромиссу по Украине. Два других источника, знакомые с этим вопросом, сообщили, что эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.



