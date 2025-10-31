logo

BTC/USD

110192

ETH/USD

3861.26

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ заговорили, что готовы к прямым переговорам с Украиной: где и когда они могут состояться
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ заговорили, что готовы к прямым переговорам с Украиной: где и когда они могут состояться

Москва ожидаемо вновь вспомнила о Стамбуле

31 октября 2025, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Москве заявляют о готовности продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но выдвигают условие проводить их в "стамбульском формате". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.

В РФ заговорили, что готовы к прямым переговорам с Украиной: где и когда они могут состояться

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Заместитель Лаврова утверждает, что якобы существуют все условия для развития стамбульского переговорного трека и что Москва открыта к прямым переговорам с Украиной.

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", — сказал замминистра.

В то же время заместитель главы МИД России заявил, что главной проблемой является якобы "отсутствие политической воли Киева", а украинская сторона избегает диалога, надеясь "достичь мира силовым путем".

Читайте также на портале "Комментарии" — разведывательные службы США не имеют на руках никаких фактов, которые российский диктатор Владимир Путин сейчас, как никогда ранее, настроен продолжать войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

СМИ отмечает, недавняя оценка разведки США предупредила, что хозяин Кремля Владимир Путин более решительно настроен затягивать войну в Украине и захватывать новые территории, продавливая оборону ВСУ на поле боя, по словам высокопоставленного чиновника США и высокопоставленного чиновника Конгресса. 

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, показал отсутствие признаков готовности России к компромиссу по Украине. Два других источника, знакомые с этим вопросом, сообщили, что эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://iz.ru/1982017/daniil-sechkin/otvesti-kommunikacii-kiev-uklonyaetsya-ot-pryamogo-dialoga-s-moskvoj
Теги:

Новости

Все новости