У Москві заявляють про готовність продовжувати переговори з Україною щодо завершення війни, але висувають умову проводити їх у "стамбульському форматі". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна.

Переговори у Стамбулі. Фото: із відкритих джерел

Заступник Лаврова стверджує, що нібито існують всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку, і що Москва відкрита до прямих переговорів з Україною.

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність надавати для переговорів майданчик у Стамбулі. Таким чином всі умови для розвитку стамбульського треку є", — сказав заступник міністра.

Водночас заступник глави МЗС Росії заявив, що головною проблемою є нібито "відсутність політичної волі Києва", а українська сторона уникає діалогу, сподіваючись "досягти миру силовим шляхом".

Читайте також на порталі "Коментарі" — розвідувальні служби США не мають на руках жодних фактів, які російський диктатор Володимир Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "NBC News".

ЗМІ зазначає, що нещодавня оцінка розвідки США попередила, що господар Кремля Володимир Путін більш рішуче налаштований затягувати війну в Україні та захоплювати нові території, продавлюючи оборону ЗСУ на полі бою, за словами високопосадовця США та високопосадовця Конгресу.

Аналіз, який був доведений до членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак готовності Росії до компромісу по Україні. Два інші джерела, знайомі з цим питанням, повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року.



